«МЮ» хочет продлить контракт с Сульшером. В клубе довольны тренером

Теги Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер премьер-лига Англия Футбол

«Манчестер Юнайтед» намерен продлить контракт с главным тренером Оле-Гуннаром Сульшером, сообщает ESPN.

В клубе довольны результатами команды при норвежце и считают, что при нем команда прогрессирует. Будущее Сульшера не зависит от того, выиграют ли манкунианцы какой-либо трофей в этом сезоне.

Срок действующего контракта 48-летнего специалиста истекает летом 2022 года.

В сезоне-2018/2019, когда Сульшер возглавил «МЮ» по ходу чемпионата, команда заняла шестое место в АПЛ. В следующем сезоне «Манчестер Юнайтед» занял 3-е место. Сейчас «МЮ» идет на втором месте в чемпионате Англии.

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