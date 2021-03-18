«МЮ» хочет продлить контракт с Сульшером. В клубе довольны тренером

намерен продлить контракт с главным тренером , сообщает ESPN.

В клубе довольны результатами команды при норвежце и считают, что при нем команда прогрессирует. Будущее Сульшера не зависит от того, выиграют ли манкунианцы какой-либо трофей в этом сезоне.

Срок действующего контракта 48-летнего специалиста истекает летом 2022 года.

В сезоне-2018/2019, когда Сульшер возглавил «МЮ» по ходу чемпионата, команда заняла шестое место в . В следующем сезоне «Манчестер Юнайтед» занял 3-е место. Сейчас «МЮ» идет на втором месте в чемпионате Англии.