❗Что делать, если вылетает приложение Sports.ru на андроиде

Друзья, всем привет!

В сервисах Google произошел массовый сбой, в связи с этим у пользователей могут возникать проблемы с работой приложений на андроиде – в том числе это коснулось приложений Sports.ru. Как сообщает Google, сбой устранен, но если у вас по-прежнему не получается запустить приложение – ниже инструкция, что нужно сделать.

«Друзья, сбои в работе Webview привели к неполадкам в работе приложений у пользователей Android. Сейчас они устранены. Если у вас возникли трудности с работой приложений, пожалуйста, обновите Android System WebView и Google Chrome через Google Play», – сообщает официальный твиттер Google в России.

Обновить Android System WebView можно по этой ссылке.