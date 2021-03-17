В ЦСКА настояли на участии Кучаева в игре с «Зенитом», несмотря на боль. Хавбек пропустит Евро (U21)

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев испытывал проблемы с икроножной мышцей еще до матча с «Зенитом» (2:3), сообщает Metaratings.ru.

23-летний футболист испытывал серьезные болевые ощущения, но в ЦСКА настояли на его участии в игре. На 67-й минуте матча Кучаев был заменен на Константина Марадишвили.

Вскоре стало известно, что Кучаев не примет участия в финальном раунде группового турнира Евро-2021 среди молодежных команд из-за травмы, несмотря на изначальный вызов. Его заменил форвард «Динамо» Константин Тюкавин.

Кучаев забил 6 голов и отдал 3 паса в 19 матчах РПЛ в этом сезоне. Его статистику смотрите здесь.