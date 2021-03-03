Ловрен попался на болевой прием в спарринге с экс-чемпионом Pride Крокопом: «Он просто зверь»

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Защитник «Зенита» и сборной Хорватии Деян Ловрен провел тренировку с бывшим чемпионом Pride Мирко Филиповичем по прозвищу Крокоп.

Спортсмены некоторое время поборолись, и Крокоп исполнил болевой прием, известный как рычаг локтя.

«Провел этим утром короткое занятие с Крокопом. Этот мужик до сих пор просто зверь.

Спасибо, я получил огромное удовольствие», – написал Ловрен.

 
 
 
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Публикация от Dejan Lovren (@dejanlovren06)

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