Ловрен попался на болевой прием в спарринге с экс-чемпионом Pride Крокопом: «Он просто зверь»

Защитник и сборной Хорватии Деян Ловрен провел тренировку с бывшим чемпионом Pride Мирко Филиповичем по прозвищу Крокоп.

Спортсмены некоторое время поборолись, и Крокоп исполнил болевой прием, известный как рычаг локтя.

«Провел этим утром короткое занятие с Крокопом. Этот мужик до сих пор просто зверь.

Спасибо, я получил огромное удовольствие», – написал Ловрен.

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