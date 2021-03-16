Салихамиджич о «ПСЖ» в 1/4 ЛЧ: «Почеттино качественно работает. У Мбаппе есть все, очень опасный форвард»

Спортивный директор «Баварии» прокомментировал результат жеребьевки 1/4 финала чемпионов, где немецкий клуб сыграет с .

«ПСЖ» – очень хорошая команда. Сейчас они идут вторыми в чемпионате, но игра с ними станет для нас серьезным испытанием.

Почеттино – хороший тренер, который проделывает качественную работу. У них есть лучшие игроки, а Мбаппе – очень опасный нападающий, у которого есть все», – сказал Салихамиджич.

В полуфинале победитель пары сыграет либо с «Манчестер Сити», либо с дортмундской «Боруссией».