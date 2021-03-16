Хавбек «Спартака» Умяров о «Зените»: «Было бы интересно сыграть сейчас. Надеемся на их осечку»

Полузащитник высказался после матча 23-го тура с «Уралом» (5:1).

– О схеме в три защитника тренер вас спрашивал?

– Есть тренер, есть игроки. Тренеры говорят, а игроки делают. Никаких разговоров не было.

– Для вас предстоящий чемпионат Европы – это что?

– Это очень важное событие года. Мы к нему долго шли, проходили отбор. Хорошо, что мы вышли, заняли первое место и будем играть с топ-командами. Настрой самый боевой. Ставим всегда самые высокие цели.

– Расстроены ли, что больше не будет встреч с ?

– Мы разочарованы, что первый матч сыграли вничью, а второй проиграли. Сейчас бы было интересно сыграть между собой. Теперь будем надеяться только на их осечку, – сказал Умяров.

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