Промес забил 2 гола и сделал ассист в 4 матчах после возвращения в «Спартак»

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес увеличил счет в матче 23-го тура РПЛ против «Урала» (2:0, первый тайм).
Футболист забил ударом под дальнюю штангу на 26-й минуте игры после передачи от полузащитника красно-белых Романа Зобнина.
Промес дважды забил и сделал голевую передачу в 4 матчах после возвращения в «Спартак». Отметим, что в игре с «Рубином» хавбек появился на поле на 90-й минуте игры.
С полной статистикой 29-летнего полузащитника можно ознакомиться здесь.
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча между «Спартаком» и «Уралом». Также игру можно посмотреть на сайте в прямом эфире.