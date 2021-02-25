Промес забил 2 гола и сделал ассист в 4 матчах после возвращения в «Спартак»

Полузащитник «Спартака» увеличил счет в матче 23-го тура против (2:0, первый тайм).

Футболист забил ударом под дальнюю штангу на 26-й минуте игры после передачи от полузащитника красно-белых .

Промес дважды забил и сделал голевую передачу в 4 матчах после возвращения в . Отметим, что в игре с «Рубином» хавбек появился на поле на 90-й минуте игры.

С полной статистикой 29-летнего полузащитника можно ознакомиться здесь.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча между «Спартаком» и «Уралом». Также игру можно посмотреть на сайте в прямом эфире.