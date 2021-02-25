Промес забил 2 гола и сделал ассист в 4 матчах после возвращения в «Спартак»

Теги Спартак премьер-лига Россия Урал Роман Зобнин Квинси Промес Футбол

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес увеличил счет в матче 23-го тура РПЛ против «Урала» (2:0, первый тайм).

Футболист забил ударом под дальнюю штангу на 26-й минуте игры после передачи от полузащитника красно-белых Романа Зобнина.

Промес дважды забил и сделал голевую передачу в 4 матчах после возвращения в «Спартак». Отметим, что в игре с «Рубином» хавбек появился на поле на 90-й минуте игры.

С полной статистикой 29-летнего полузащитника можно ознакомиться здесь.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча между «Спартаком» и «Уралом». Также игру можно посмотреть на сайте в прямом эфире.

Конкурс: выберите лучшую фотографию среди болельщиков сборной России

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья