Томас Тухель: «Уверен, никто не хочет играть с «Челси». Парни чувствуют особую связь во время матчей»

Главный тренер «Челси» поделился мыслями после победы над «Атлетико» (2:0) и выхода в 1/4 финала .

«Мы чувствуем, что заслужили победу. Это самое важное. Самое главное, что мы можем дать ребятам обратную связь и рассказать, что они сделали с точки зрения качества и интенсивности.

Самое важное – чувствовать это, ведь тогда никому не нужно тебя ни в чем убеждать. Это нужно просто чувствовать.

Парни чувствуют особую связь во время игры, а выступления и результаты, подобные этому, дают определенное преимущество и делают команду более сплоченной. Это помогает достигать особенных вещей. Этого можно добиться только через результаты и опыт.

Я почти уверен, что никто не хочет играть против нас. Впереди нас ждет суперсложный вызов, потому что мы уже оказались в числе восьми лучших команд.

Это большой шаг, но бояться не стоит. Мы возьмем то, что нам полагается, и подготовимся наилучшим образом», – сказал Тухель.

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