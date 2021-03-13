Гончаренко о 2:3 с «Зенитом»: «ЦСКА сражался до конца, нужно отдать должное. Пауза позволит забыть последние результаты»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал итог матча с (2:3), передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

– Начальные минуты, первый тайм смотрелись достаточно хорошо. Могли сыграть активнее, чтобы забить второй, но потери в центре поля, на чужой половине не позволили усилить давление. Футбол базируется на ошибках, неправильно расположись, недобежали – 1:1.

Минут 15 после удаления приходили в себя. Путем замен пробовали мяч забрать, проводить атаки. В целом это удалось, но мне все равно не понравилась защита правого фланга за спиной Марио. Достаточно просто «Зенит» туда проникал.

За то, что сражались до конца, пробовали изменить ситуацию, команде нужно отдать должное.

– Чего добивались с Ахметовым в роли нижнего опорника? Он много фолил.

– Много фолил – это сколько?

– Бросалось в глаза, что не успевал. Красная – следствие.

– Мы оцениваем как оборону, так и атаку. Исходя из этого, выбор пал на Облякова и Ахметова. Какие-то моменты удались, какие-то не очень.

– Как эмоционально справляетесь с неудачными результатами? У вас есть силы на остаток чемпионата?

– Силы точно есть. Сейчас будет длительная пауза, которая позволит забыть последние результаты и готовиться к оставшимся матчам, – сказал Гончаренко.

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