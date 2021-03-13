«Ростов» разгромил «Ротор» (4:0) и прервал 5-матчевую серию без побед

В 23-м туре РПЛ «Ротор» крупно уступил дома «Ростову» (0:4).
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Команда Валерия Карпина одержала первую победу после возобновления сезона, прервав 5-матчевую серию без побед во всех турнирах.
В первом тайме судейская бригада во главе с Кириллом Левниковым отменила гол «Ротора», назначила пенальти в ворота волгоградцев, а также засчитала гол «Ростова» после ВАР.
- Дата проведения
- 17 марта, 18.00, «Волгоград-Арена»
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Ротор –
Чондрич, Шомко (Степанов, 63), Гогуа, Кожемякин, Давиташвили (Серченков, 30), Макаров, Маевский, Жигулев, Фламарион (Медведь, 69), Понсе, Муллин.
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Ростов –
Песьяков, Осипенко (Поярков, 46), Алеэсами, Козлов, Хаджикадунич, Глебов, Гигович (Альмквист, 58), Байрамян, Махатадзе (Саплинов, 46), Тугарев (Полоз, 46), Соу (Турищев, 89).