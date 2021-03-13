«Ростов» разгромил «Ротор» (4:0) и прервал 5-матчевую серию без побед

В 23-м туре РПЛ крупно уступил дома (0:4).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Команда Валерия Карпина одержала первую победу после возобновления сезона, прервав 5-матчевую серию без побед во всех турнирах.

В первом тайме судейская бригада во главе с Кириллом Левниковым отменила гол «Ротора», назначила пенальти в ворота волгоградцев, а также засчитала гол «Ростова» после ВАР.

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