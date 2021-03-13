«Ростов» разгромил «Ротор» (4:0) и прервал 5-матчевую серию без побед

Теги Ростов премьер-лига Россия судьи Александр Хацкевич Валерий Карпин Sports.ru Ротор Кирилл Левников Футбол

В 23-м туре РПЛ «Ротор» крупно уступил дома «Ростову» (0:4).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Команда Валерия Карпина одержала первую победу после возобновления сезона, прервав 5-матчевую серию без побед во всех турнирах.

В первом тайме судейская бригада во главе с Кириллом Левниковым отменила гол «Ротора», назначила пенальти в ворота волгоградцев, а также засчитала гол «Ростова» после ВАР.

Ротор – Ростов 0:4 (0:1, 0:3)
Дата проведения
17 марта, 18.00, «Волгоград-Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 41 Гигович, 0:2 – 59 Альмквист, 0:3 – 62 Соу, 0:4 – 90 Саплинов.
РоторЧондрич, Шомко (Степанов, 63), Гогуа, Кожемякин, Давиташвили (Серченков, 30), Макаров, Маевский, Жигулев, Фламарион (Медведь, 69), Понсе, Муллин.
РостовПесьяков, Осипенко (Поярков, 46), Алеэсами, Козлов, Хаджикадунич, Глебов, Гигович (Альмквист, 58), Байрамян, Махатадзе (Саплинов, 46), Тугарев (Полоз, 46), Соу (Турищев, 89).
Предупреждения:
Макаров (22), Жигулев (48), Глебов (49), Козлов (64), Гогуа (85).

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