Александр Шмурнов: «Я не болельщик «Спартака». Я очень сильно переживаю за их болельщиков»

Телекомментатор Александр Шмурнов на ютуб-канале «Sports Интервью» заявил, что не болеет за московский «Спартак».

«Я не являюсь болельщиком «Спартака». Я очень сильно переживаю за болельщиков «Спартака».

Поддерживать нужно слабых. Понятно, что родных и слабых. Да, я впервые пошел на футбол в 1979 году, когда «Спартак» играл с «Локомотивом» и проиграл 0:3. Я вообще болею за тех, кто проигрывает, как правило. Поэтому я и не люблю 90-е годы «Спартака».

Я болею за «Спартак», если вам угодно выжать это из меня, наверное, с того момента, когда болельщики ЦСКА окончательно утвердились в кричалке «Сколько лет без побед?» Я не люблю, когда над люльми издеваются из-за того, что они проигрывают», – сказал Шмурнов.

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