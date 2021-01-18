Президент «Урала» перед «Спартаком»: «Верим, что можем побороться за победу. Мы отобрали очки у всех топ-клубов»

Президент «Урала» высказался перед матчем со , который состоится в четверг.

«Не могу назвать отрыв [от «Ротора»] комфортным, но мы на него и не особо обращаем внимание. Просто готовимся к каждой отдельной встрече и стараемся играть на пределе возможностей. Пока не все получается, но нарекания есть всегда. Но стараемся играть в свой футбол.

И сделаем все, чтобы со «Спартаком» выступить как можно лучше. В этом сезоне отобрал очки у всех топ-клубов РПЛ. «Спартак» есть «Спартак» — это как всегда хорошая команда, много про нее говорить не приходится. Но мы верим, что можем побороться за победу», – сказал Иванов.