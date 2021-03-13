Зинедин Зидан: «Модрич и Кроос – феноменальная пара опорников. Луке 35, но на поле не видно этого»

Главный тренер поделился эмоциями после победы над «Аталантой» (3:1, 1:0 – первый матч) и выхода в 1/4 финала чемпионов.

«Поздравляю игроков, поскольку они отлично действовали от начала и до конца матча против команды, которая требует от тебя больших физических затрат. Нужно хорошо защищаться, а что касается контроля мяча, думаю, мы провели цельный матч.

Думаю, в конце у них не было моментов, лишь один шанс у Сапаты, только один. Они создают много голевых ситуаций, сегодня мы этого не видели. Мы здорово действовали, игра в обороне вызывает приятные эмоции.

Лука и Тони – феноменальная пара опорников. Если говорить о Луке... Это игрок... Ему 35, но на поле этого совсем не видно.

Я доволен Винисиусом, потому что он заработал пенальти. Мы знаем, что с его скоростью он может создать проблемы любой обороне. Это очень важно.

Асенсио продолжает тренироваться, он вышел и забил. Это здорово для него и для нас», – отметил Зидан.

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