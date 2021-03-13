Зинедин Зидан: «Модрич и Кроос – феноменальная пара опорников. Луке 35, но на поле не видно этого»

Теги Аталанта Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Зинедин Зидан Лука Модрич Тони Кроос Марко Асенсио Винисиус Жуниор Футбол

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился эмоциями после победы над «Аталантой» (3:1, 1:0 – первый матч) и выхода в 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Поздравляю игроков, поскольку они отлично действовали от начала и до конца матча против команды, которая требует от тебя больших физических затрат. Нужно хорошо защищаться, а что касается контроля мяча, думаю, мы провели цельный матч.

Думаю, в конце у них не было моментов, лишь один шанс у Сапаты, только один. Они создают много голевых ситуаций, сегодня мы этого не видели. Мы здорово действовали, игра в обороне вызывает приятные эмоции.

Лука и Тони – феноменальная пара опорников. Если говорить о Луке... Это игрок... Ему 35, но на поле этого совсем не видно.

Я доволен Винисиусом, потому что он заработал пенальти. Мы знаем, что с его скоростью он может создать проблемы любой обороне. Это очень важно.

Асенсио продолжает тренироваться, он вышел и забил. Это здорово для него и для нас», – отметил Зидан.

15 секунд из жизни Винисиуса: отобрал мяч, пробежал все поле, обыграл троих, но не реализовал выход один на один

«Аталанту» прибил привоз вратаря, но давайте восхитимся Модричем

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья