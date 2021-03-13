Гасперини об 1:3 с «Реалом»: «Очень жаль. Не можем дарить голы, мы хотели сыграть лучше»

Главный тренер «Аталанты» подвел итоги ответного матча 1/8 финала чемпионов с (1:3, первый матч – 0:1).

«Я не жалею о выборе [состава], который сделал. Мы не можем себе позволить допускать ошибки и дарить голы, мы хотели сыграть лучше. Очень жаль.

Это всегда фантастический опыт для всех: для тренера, для игроков, для клуба. У нас была возможность сыграть против лучших в Европе. В этом сезоне мы выступали хорошо и расстроены двумя последними матчами», – отметил тренер.

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