Слуцкий об интимном видео Дзюбы: «Говорил с ним пару раз на эту тему, когда он не был занят. А в эту паузу хрен попадешь!»

Главный тренер стал героем шоу «Плохие песни» на ютуб-канале slow slow cow.

Слуцкий прочитал юмористическое стихотворение о скандальной истории с интимным видео .

«Недавно в трендах видел ролик на ютубе

Просмотров больше, чем у матчей

Всем показал, что нужно делать дома Дзюба

Великолепной пятеркой на руке», – напел тренер казанской команды.

Второй гость шоу Дмитрий Позов поинтересовался у Слуцкого, общался ли он с Дзюбой на эту тему.

«Да, мы с ним общались пару раз на эту тему. Когда он не был занят, а там хрен попадешь в эту паузу!» – смеясь сказал Слуцкий.