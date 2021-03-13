Слуцкий об интимном видео Дзюбы: «Говорил с ним пару раз на эту тему, когда он не был занят. А в эту паузу хрен попадешь!»

Теги Зенит Рубин Артем Дзюба Леонид Слуцкий премьер-лига Россия Sports.ru ахахаха Футбол

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий стал героем шоу «Плохие песни» на ютуб-канале slow slow cow.

Слуцкий прочитал юмористическое стихотворение о скандальной истории с интимным видео Артема Дзюбы.

«Недавно в трендах видел ролик на ютубе

Просмотров больше, чем у матчей РПЛ

Всем показал, что нужно делать дома Дзюба

Великолепной пятеркой на руке», – напел тренер казанской команды.

Второй гость шоу Дмитрий Позов поинтересовался у Слуцкого, общался ли он с Дзюбой на эту тему.

«Да, мы с ним общались пару раз на эту тему. Когда он не был занят, а там хрен попадешь в эту паузу!» – смеясь сказал Слуцкий.

Опрос

У ЦСКА есть шанс вернуться в гонку, но нужно обыгрывать «Зенит». Смогут?
12305 голосов
Да
3.10 ЦСКА
Знаешь, кто победит?
ФОНБЕТ дает беспроигрышную ставку 1000 рублей!
Получить 1000₽
Нет, «Зенит» опять выиграет
2.40 Зенит
Знаешь, кто победит?
ФОНБЕТ дает беспроигрышную ставку 1000 рублей!
Получить 1000₽
Нет, будет ничья
3.50 Спартак
Знаешь, кто победит?
ФОНБЕТ дает беспроигрышную ставку 1000 рублей!
Получить 1000₽
Реклама 18+

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья