Слуцкий об интимном видео Дзюбы: «Говорил с ним пару раз на эту тему, когда он не был занят. А в эту паузу хрен попадешь!»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий стал героем шоу «Плохие песни» на ютуб-канале slow slow cow.
Слуцкий прочитал юмористическое стихотворение о скандальной истории с интимным видео Артема Дзюбы.
«Недавно в трендах видел ролик на ютубе
Просмотров больше, чем у матчей РПЛ
Всем показал, что нужно делать дома Дзюба
Великолепной пятеркой на руке», – напел тренер казанской команды.
Второй гость шоу Дмитрий Позов поинтересовался у Слуцкого, общался ли он с Дзюбой на эту тему.
«Да, мы с ним общались пару раз на эту тему. Когда он не был занят, а там хрен попадешь в эту паузу!» – смеясь сказал Слуцкий.