Черчесов о Головине: «Если ему куда-то двигаться, то в сторону клуба из пятерки сильнейших в топ-лигах»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил последние выступления полузащитника «Монако» .

– Головин выдал блестящий футбол в Лиге 1 против «Нима»: хет-трик и голевая передача. Поздравили Александра?

– Мы всегда на связи с Головиным, послал ему сообщение. Пока Саша был травмирован, общались по видео, плюс наш медицинский штаб держит руку на пульсе, старается помогать. Сейчас главный тренер «Монако», очевидно, плавно вводит хавбека в состояние, позволяющее выдерживать 90 минут.

Что касается достижения Александра, то и недооценивать, и переоценивать его нельзя. Согласен со Слуцким: если Головину куда-то двигаться, то в сторону клуба из пятерки сильнейших в одной из топ-лиг. Но для этого ситуация должна созреть с трех сторон: самого игрока, команды-претендента и нынешней.

Плюс амбиции нужно обязательно подтверждать на уровне сборной: ни для кого не секрет, что ЧМ-2018 сыграл решающую роль в переходе полузащитника из ЦСКА в . Образно говоря, выступления в национальном чемпионате – это некий базис, а крупные международные турниры должны давать подтверждение, – сказал Черчесов.

В 9 матчах Лиги 1 24-летний игрок забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи. Его статистика – здесь.

Ого, у Головина хет-трик – первый в карьере! Положил две красоты уже к 12-й минуте, добавил прямым со штрафного и добил победным ассистом