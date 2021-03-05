«Вулверхэмптон» – «Ливерпуль» – 0:1. Жота забил. Онлайн-трансляция

В заключительном матче 28-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» играет на выезде с «Вулверхэмптоном».
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию этой игры.
- Дата проведения
- 15 марта, 23.00, «Молине Стэдиум»
- Гол:
- 0:1 – 45 Диогу Жота.
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Вулверхэмптон –
Руй Патрисиу, Кастро, Семеду, Коуди, Саисс, Траоре, Моутинью, Нету, Рубен Невеш, Боли, Виллиан Жозе.
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Ливерпуль –
Алиссон, Кабак, Филлипс, Александер-Арнолд, Робертсон, Мане, Тиаго Алькантара, Диогу Жота, Фабиньо, Салах, Вейналдум.
- Предупреждения:
- Рубен Невеш (37), Тиаго Алькантара (42).