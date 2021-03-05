У Роналду 23 гола в Серии А, он опережает Лукаку на 4 мяча. Криштиану забивал на каждом из 18 стадионов, где он играл в лиге

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду оформил хет-трик в матче Серии А с «Кальяри» (3:0, первый тайм).
На 10-й минуте португалец головой замкнул подачу с углового, на 25-й реализовал пенальти, а на 32-й забил мощным ударом с края штрафной.
Это 21-й, 22-й и 23-й голы Роналду в этом сезоне чемпионата Италии, он лидирует в списке бомбардиров лиги. Форвард «Интера» Ромелу Лукаку, идущий вторым, отстает на 4 мяча.
Роналду впервые забил на стадионе «Сарденья». 36-летний игрок забивал на каждом из 18 стадионов, на которых он играл в Серии А.
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