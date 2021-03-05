Тренер «Спартака» Хинкель: «У «Динамо» были моменты, но Максименко хорошо показал себя»

Тренер «Спартака» подвел итоги матча 22-го тура с (2:1).

– Сегодня было отличное дерби. Интенсивный футбол. Мы контролировали ход игры. Даже после пропущенного гола показали характер. В перерыве я чувствовал, что у нас есть силы продолжать давить.

Мы заставили игроков «Динамо» ошибиться в штрафной, что привело к одиннадцатиметровому. В итоге повели в счете. У «Динамо» тоже были хорошие моменты, но Максименко хорошо себя показал.

– вернулся на игру в три защитника. Для чего тогда был нужен переход в 4 защитника?

– Я повторюсь, схема в 4 защитника – жива. Мы думали о ней, готовясь к сегодняшнему матчу. Кто знает, возможно, вы ее еще увидите.

– Как оцените игру Кутепова?

– Илья хорошо сыграл. Мы знали, он не подведет. На каждой тренировке он выкладывается. Он настоящий профессионал, – сказал Хинкель.

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