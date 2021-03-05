Шварц об 1:2 со «Спартаком»: «Матч был равным. У «Динамо» были шансы отыграться»

Главный тренер «Динамо» прокомментировал поражение от в матче 22-го тура (1:2).

– Игра была очень интенсивной и боевой. У нас было много хороших отрезков, парни проявили себя хорошо. Мы до конца бились, старались переломить ход матча. Были шансы отыграться, и я считаю, мы были достойны сравнять счет и заработать очко.

– Первый удар в створ нанесло в заключительной трети матча. С чем это связано?

– В первом тайме у нас тоже были подходы, не хватало точности в завершающей фазе атаки. Мы хорошо выходили из обороны в атаку. Игра была с равными шансами на успех. Назвал бы этот матч равным, – сказал Шварц.