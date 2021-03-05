«Спартак» одержал 4-ю волевую победу в сезоне. У остальных команд не больше одной

Теги Спартак премьер-лига Россия Динамо Москва Виктор Мозес Павел Маслов Александр Соболев Доменико Тедеско Футбол

«Спартак» обыграл «Динамо» в матче 22-го тура чемпионата России (2:1).

Команда Доменико Тедеско пропустила на 18-й минуте (в свои ворота забил Павел Маслов), однако Виктор Мозес еще в первом тайме сравнял счет, а после перерыва Александр Соболев с пенальти забил победный мяч.

Это уже четвертая волевая победа «Спартака» в текущем розыгрыше РПЛ: ранее были обыграны «Локомотив» (2:1), «Арсенал» (2:1) и «Химки» (3:2).

Красно-белые лидируют по этому показателю в Премьер-лиге, у 10 других команд по одной такой победе в сезоне.

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