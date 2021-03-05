«Спартак» одержал 4-ю волевую победу в сезоне. У остальных команд не больше одной

обыграл в матче 22-го тура чемпионата России (2:1).

Команда Доменико Тедеско пропустила на 18-й минуте (в свои ворота забил ), однако еще в первом тайме сравнял счет, а после перерыва с пенальти забил победный мяч.

Это уже четвертая волевая победа «Спартака» в текущем розыгрыше : ранее были обыграны (2:1), «Арсенал» (2:1) и (3:2).

Красно-белые лидируют по этому показателю в Премьер-лиге, у 10 других команд по одной такой победе в сезоне.