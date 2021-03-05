«Спартак» одержал 4-ю волевую победу в сезоне. У остальных команд не больше одной

«Спартак» обыграл «Динамо» в матче 22-го тура чемпионата России (2:1).
Команда Доменико Тедеско пропустила на 18-й минуте (в свои ворота забил Павел Маслов), однако Виктор Мозес еще в первом тайме сравнял счет, а после перерыва Александр Соболев с пенальти забил победный мяч.
Это уже четвертая волевая победа «Спартака» в текущем розыгрыше РПЛ: ранее были обыграны «Локомотив» (2:1), «Арсенал» (2:1) и «Химки» (3:2).
Красно-белые лидируют по этому показателю в Премьер-лиге, у 10 других команд по одной такой победе в сезоне.