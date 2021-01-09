Виктор Онопко: «Васин – защитник от бога с данными Беккенбауэра, но страшно невезучий»

Бывший тренер ЦСКА Виктор Онопко поделился мнением о защитниках и .

– Почему не пригодился Чернов, выступающий сейчас в самарских «Крыльях»?

– Я по-прежнему считаю его одним из самых перспективных центральных защитников. Никита отлично выглядел на сборах в Испании. Капелло даже приглашал его в сборную, где он провел пару матчей.

Но когда в центре обороны появились Бекао с Дивеевым, парень задергался. А может, на тот момент ему просто недоставало тренерской поддержки. Или элементарно не хватило характера и терпения, которые необходимы в споре за место в составе.

К тому же Чернов очень болезненно реагировал на замечания. Думаю, все это вместе взятое и не дало Никите заиграть в ЦСКА.

– А чем бы ты мог объяснить перепады в игре Васина?

– Это защитник от бога с данными Беккенбауэра. Но страшно невезучий – дважды подряд рвал кресты! Представляете, сколько сил и времени парень потратил на то, чтобы восстановиться и вернуться в строй.

К сожалению, при этом не обошлось без потерь – упала стартовая скорость, стало хуже с координацией. Плюс появилась какая-то неуверенность, а вместе с ней и необъяснимые ошибки.

Вспомните матч со «Спартаком», когда Виктор, вместо того чтобы выбить мяч из штрафной, отдал его сопернику и Глушаков забил победный гол. Причем стремление перестраховаться, которое приводит к таким ляпам, проявляется у него именно во встречах с принципиальными соперниками ЦСКА, – сказал Онопко.