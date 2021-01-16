⚡Лев уйдет из сборной Германии после Евро-2020

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев покинет свой пост после Евро-2020.

61-летний специалист сам попросил о расторжении контракта, изначально рассчитанного до ЧМ-2022, после чемпионата Европы. Немецкий футбольный союз удовлетворил его просьбу.

Лев возглавляет сборную Германии с 2006 года. При нем национальная команда стала чемпионом мира в 2014 году и бронзовым призером в 2010-м, выиграла Кубок конфедераций в 2017-м. На чемпионатах Европы Германия при Леве становилась второй в 2008 году и дважды завоевывала бронзу – в 2012 и 2016 годах.

В 2014 году Лев был признан тренером года по версии ФИФА.

Лев остается до Евро, хотя сборная Германии тонет в проблемах. Отказ от Мюллера, Хуммельса и Боатенга может привести к провалу