Вальдес вернется в «Барселону» и станет тренером вратарей

Бывший голкипер «Барселоны» вернется в клуб.

Как сообщает Mundo Deportivo, в результате кадровых изменений, связанных с избранием президентом клуба, Вальдес займет в команде должность тренера вратарей.

Вальдес уже работал в каталонском клубе в 2019 году – он тренировал «Барселону» U19 и был уволен. Затем он до января 2021 года возглавлял «Орту» – клуб из 4-й лиги .

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