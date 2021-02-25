Вальдес вернется в «Барселону» и станет тренером вратарей

Теги Барселона Виктор Вальдес Ла Лига Жоан Лапорта Футбол

Бывший голкипер «Барселоны» Виктор Вальдес вернется в клуб.

Как сообщает Mundo Deportivo, в результате кадровых изменений, связанных с избранием Жоана Лапорты президентом клуба, Вальдес займет в команде должность тренера вратарей.

Вальдес уже работал в каталонском клубе в 2019 году – он тренировал «Барселону» U19 и был уволен. Затем он до января 2021 года возглавлял «Орту» – клуб из 4-й лиги Испании.

Лапорта – снова президент «Барселоны». Он обещает удержать Месси и спасти экономику клуба – без распродаж

Звезды сборной России выбирают подарки для близких на 8 марта

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья