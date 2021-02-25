Дзюба не забил 10-й пенальти в карьере. Всего он исполнил 41 удар

Теги Зенит Рубин Артем Дзюба премьер-лига Россия Футбол

Форвард «Зенита» Артем Дзюба не реализовал пенальти в матче 21-го тура РПЛ с «Рубином» (1:2).

Для нападающего этот незабитый пенальти стал 10-м в карьере из 41.

Из незабитых 7 пришлись на РПЛ (всего Дзюба нанес в чемпионатах России 27 ударов с 11-метровой отметки).

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