Дзюба не забил 10-й пенальти в карьере. Всего он исполнил 41 удар

Форвард «Зенита» Артем Дзюба не реализовал пенальти в матче 21-го тура РПЛ с «Рубином» (1:2).
Для нападающего этот незабитый пенальти стал 10-м в карьере из 41.
Из незабитых 7 пришлись на РПЛ (всего Дзюба нанес в чемпионатах России 27 ударов с 11-метровой отметки).
Вот это валидол 💥— Матч ТВ (@MatchTV) March 8, 2021
«Зенит» побежал отыгрываться после пропущенного мяча, Сутормина срубили в штрафной, и в самой концовке Дюпин тащит пенальти от Дзюбы 🔥🔥🔥
Тут голос сорвали болельщики обеих команд 😱 pic.twitter.com/SxEVP2f6zH