Дзюба не забил 10-й пенальти в карьере. Всего он исполнил 41 удар

Форвард не реализовал пенальти в матче 21-го тура с (1:2).

Для нападающего этот незабитый пенальти стал 10-м в карьере из 41.

Из незабитых 7 пришлись на РПЛ (всего Дзюба нанес в чемпионатах России 27 ударов с 11-метровой отметки).