Сульшер о матче с «Сити»: «В животе бабочки, кровь кипит, готовишься с мыслью: «Это вызов для меня»

Теги Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер Манчестер Сити премьер-лига Англия Sky Sports Футбол

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер поделился ожиданиями от матча 27-го тура АПЛ с «Манчестер Сити».

«Одни из лучших моментов для этой команды случались в матчах с «Сити» – как на выезде, так и дома. Мы уже видели, что можем с ними справиться. Надо хорошо защищаться и хорошо атаковать.

Выходя на поле против команды в такой хорошей форме, ты понимаешь, что должен показать отличную игру. В животе порхают бабочки, кровь кипит, ты готовишься с мыслью: «Это проверка, вызов для меня».

Есть определенные вызовы, на которые ты подписываешься, когда заключаешь контракт с «Манчестер Юнайтед», ведь предстоит играть в больших матчах», – сказал Сульшер.

«Манчестер Сити» – «Манчестер Юнайтед». Онлайн-трансляция начнется в 19:30

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