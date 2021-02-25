Сульшер о матче с «Сити»: «В животе бабочки, кровь кипит, готовишься с мыслью: «Это вызов для меня»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» поделился ожиданиями от матча 27-го тура с .

«Одни из лучших моментов для этой команды случались в матчах с «Сити» – как на выезде, так и дома. Мы уже видели, что можем с ними справиться. Надо хорошо защищаться и хорошо атаковать.

Выходя на поле против команды в такой хорошей форме, ты понимаешь, что должен показать отличную игру. В животе порхают бабочки, кровь кипит, ты готовишься с мыслью: «Это проверка, вызов для меня».

Есть определенные вызовы, на которые ты подписываешься, когда заключаешь контракт с , ведь предстоит играть в больших матчах», – сказал Сульшер.

«Манчестер Сити» – «Манчестер Юнайтед». Онлайн-трансляция начнется в 19:30