Сульшер о матче с «Ман Сити»: «У них 21 победа подряд. У нас 21 матч без поражений на выезде в АПЛ. Один рекорд будет побит»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер в преддверии матча против «Манчестер Сити» ответил на вопросы о разнице между клубами.
«Я не переживаю на этот счет. Могу контролировать только то, что происходит в нашем клубе.
У клубов очень много различий. На данный момент они – единственная команда, которая опережает нас. Поэтому мы хотим забрать у них очки и приблизиться.
Сейчас у соперника фантастический период. Отличная форма, 21 победа. У нас 21 матч без поражений на выезде в АПЛ. Один рекорд будет побит. Посмотрим, что получится», – заявил Сульшер.