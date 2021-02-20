Сульшер о матче с «Ман Сити»: «У них 21 победа подряд. У нас 21 матч без поражений на выезде в АПЛ. Один рекорд будет побит»

Теги Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер Манчестер Сити премьер-лига Англия Футбол

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер в преддверии матча против «Манчестер Сити» ответил на вопросы о разнице между клубами.

«Я не переживаю на этот счет. Могу контролировать только то, что происходит в нашем клубе.

У клубов очень много различий. На данный момент они – единственная команда, которая опережает нас. Поэтому мы хотим забрать у них очки и приблизиться.

Сейчас у соперника фантастический период. Отличная форма, 21 победа. У нас 21 матч без поражений на выезде в АПЛ. Один рекорд будет побит. Посмотрим, что получится», – заявил Сульшер.

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