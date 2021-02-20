Сульшер о матче с «Ман Сити»: «У них 21 победа подряд. У нас 21 матч без поражений на выезде в АПЛ. Один рекорд будет побит»

Главный тренер в преддверии матча против ответил на вопросы о разнице между клубами.

«Я не переживаю на этот счет. Могу контролировать только то, что происходит в нашем клубе.

У клубов очень много различий. На данный момент они – единственная команда, которая опережает нас. Поэтому мы хотим забрать у них очки и приблизиться.

Сейчас у соперника фантастический период. Отличная форма, 21 победа. У нас 21 матч без поражений на выезде в . Один рекорд будет побит. Посмотрим, что получится», – заявил Сульшер.