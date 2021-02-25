Пеп Гвардиола: «Выигрывая АПЛ, «Ман Сити» сохранял стабильность. Другие чемпионы борются за топ-4»

Главный тренер отметил стабильность своей команды.

«Каждый раз, когда мы выигрывали титул, в следующем сезоне команда оставалась в топе. Это самое приятное, что клуб сделал за последнее десятилетие. Самая низкая позиция после победы – вторая.

Вы смотрите на других чемпионов, и они борются за право попасть в топ-4, а это значит, что [у нас есть] стабильность, чтобы быть [в топе] все время. Не имеет значения конкуренция, быть там и побеждать – именно так клуб становится тем, который уважают.

Один титул можно выиграть, но находиться [на вершине] долго – вот в такие моменты я горжусь клубом больше всего. Даже попасть в Лигу чемпионов в следующем сезон значит, что вас будут считать топ-клубом», – сказал Гвардиола.