Пеп Гвардиола: «Выигрывая АПЛ, «Ман Сити» сохранял стабильность. Другие чемпионы борются за топ-4»

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Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола отметил стабильность своей команды.

«Каждый раз, когда мы выигрывали титул, в следующем сезоне команда оставалась в топе. Это самое приятное, что клуб сделал за последнее десятилетие. Самая низкая позиция после победы – вторая. 

Вы смотрите на других чемпионов, и они борются за право попасть в топ-4, а это значит, что [у нас есть] стабильность, чтобы быть [в топе] все время. Не имеет значения конкуренция, быть там и побеждать – именно так клуб становится тем, который уважают.

Один титул можно выиграть, но находиться [на вершине] долго – вот в такие моменты я горжусь клубом больше всего. Даже попасть в Лигу чемпионов в следующем сезон значит, что вас будут считать топ-клубом», – сказал Гвардиола. 

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