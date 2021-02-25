Роналду может пропустить игру с «Лацио» ради матча с «Порту» в ЛЧ. Он готов не на 100%

Теги Криштиану Роналду Порту Ювентус серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Джанлука Ди Марцио Здоровье Футбол

«Ювентус» примет «Лацио» в 26-м туре Серии А.

Как сообщает Football Italia, нападающий Криштиану Роналду может пропустить игру, поскольку готов не на сто процентов. Отмечается, что у него есть небольшие проблемы со здоровьем.

Журналист Sky Sport Джанлука Ди Марцио полагает, что Криштиану может начать матч в запасе в качестве меры предосторожности.

При этом «Ювентусу» 9 марта предстоит провести ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Порту» (1:2 в первом), и рисковать лучшим бомбардиром в команде не хотели бы.

В текущем сезоне Роналду провел 21 игру в Серии А и забил 20 мячей. Подробнее с его статистикой можно ознакомиться здесь.

«Ювентус» – «Лацио». Онлайн-трансляция начнется в 22:45

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