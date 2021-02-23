Головин забивает или отдает голевой пас раз в 39 минут. Лучший показатель в Лиге 1

Полузащитник отдал две голевые передачи в матче Лиги 1 с «Брестом» (2:0).

Футболист провел 393 минуты на поле в этом сезоне Лиги 1, забив 4 гола и сделав 6 ассистов. Таким образом, он делает результативное действие каждые 39 минут, что является лучшим результатом в чемпионате Франции среди футболистов, которые провели как минимум 10 игр в турнире.

В 2021 году россиянин провел на поле 290 минут, поучаствовав в 9 мячах (4 гола и 5 ассистов).

С полной статистикой 24-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

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