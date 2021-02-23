Смотрите ЦСКА – «Ахмат» вместе с Игорем Дивеевым, Олегом Корнауховым и Нобелем в Clubhouse

Sports.ru, ПФК ЦСКА и «Фонбет» организуют комнату совместного просмотра матча ЦСКА – «Ахмат» в Clubhouse.

Комната откроется 6 марта в 13:15 и будет работать до 16:15. В качестве спикеров примут участие защитник ЦСКА Игорь Дивеев, глава отдела селекции клуба Андрей Мовсесьян, директор ДЮСШ ЦСКА Олег Корнаухов, комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян, юморист Михаил Грушевский и многие другие. Сразу после матча комментарий по игре даст аналитик ЦСКА Евгений Шевелев.

Модератор комнаты – журналист Sports.ru Александр Дорский.

Вы тоже можете поучаствовать в комнате, войдя в нее и подняв руку.