Клопп о 0:1 с «Челси»: «Это серьезный удар, но не конец»

Главный тренер подвел итоги матча 29-го тура с (0:1).

«Все решило индивидуальное мастерство в том моменте [с голом]. Игра была равной, напряженной. Обе команды отдали много сил.

В первом тайме у них был отмененный из-за офсайда гол. Во втором также была опасная контратака. У нас было больше хороших ситуаций, был отличный момент у Мане, да и другие, когда нам не удалось забить.

Мы не лучшим образом сыграли в защите. Надо делать это иначе, учитывать множество разных нюансов. Мы пропустили один гол из-за ошибки. В другом случае соперник забил из офсайда. Так что можно было бы сказать, что мы защищались хорошо. Но при таком владении мячом нужно создавать больше моментов. Все было хорошо, кроме последнего паса.

Увы, нельзя сказать, что мы испытываем проблемы только дома. Дело не в «Энфилде», проблема общая. Нам нужно лучше действовать в решающих ситуациях, проявлять свои навыки. Нам это не всегда удается.

Это серьезный удар, но не конец. Мы должны выигрывать футбольные матчи», – сказал Клопп Sky Sports.

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