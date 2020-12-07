Маркизио может стать кандидатом в мэры Турина

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Бывший полузащитник сборной Италии, «Ювентуса» и «Зенита» Клаудио Маркизио может стать кандидатом в мэры Турина, сообщает Calcio e Finanza со ссылкой на La Stampa.

Возможность выдвижения экс-футболиста как своего кандидата рассматривает Демократическая партия, придерживающаяся левоцентристских взглядов.

Партия уже связывалась с Маркизио, чтобы узнать его отношение к этой идее. Экс-игрок взял время на размышление.

Ожидается, что выборы мэра Турина пройдут в октябре.

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