Маркизио может стать кандидатом в мэры Турина

Бывший полузащитник сборной Италии, и может стать кандидатом в мэры Турина, сообщает Calcio e Finanza со ссылкой на La Stampa.

Возможность выдвижения экс-футболиста как своего кандидата рассматривает Демократическая партия, придерживающаяся левоцентристских взглядов.

Партия уже связывалась с Маркизио, чтобы узнать его отношение к этой идее. Экс-игрок взял время на размышление.

Ожидается, что выборы мэра Турина пройдут в октябре.

Маркизио хотел бы стать политиком: «Обсуждаю политику во время ужинов с друзьями»