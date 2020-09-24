Туктамышева о любви к «Зениту»: «Сходила на пару матчей, а потом увидела Маркизио. Хороший мужчина – пьет кофе, любит искусство и романтичный»

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, как бывший полузащитник «Зенита» повлиял на ее отношение к клубу из Петербурга.

– Откуда такая любовь к «Зениту»? Почему не «Динамо» Санкт-Петербург?

– Да не знаю. Как-то сходила на пару матчей, потом меня пригласили. Потом я увидела футболиста, Клаудио Маркизио (смеется).

– На поле или в рекламе кофе?

– Сначала на поле я увидела его как футболиста. Ну и у нас были коллаборации, проекты с «Зенитом». Хочется именно за Питер [болеть]. Просто «Зенит», не знаю, почему так получилось.

– Клаудио Маркизио – это тип мужчины Елизаветы Туктамышевой?

– Я сама не знаю, кто на самом деле. Но итальянец, который пьет кофе, живет в Петербурге, романтичный и очень любит искусство – это хороший мужчина, мне кажется, – рассказала девушка.

Маркизио выступал за с 2018 по 2019 год. Он провел за сине-бело-голубых 9 матчей в и забил два гола (один – с пенальти).