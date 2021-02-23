«Интер» просрочил выплату бонуса за трансфер Лукаку. «МЮ» требует Лаутаро или Шкриньяра в качестве компенсации (Corriere dello Sport)

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«Интер» не выплатил «Манчестер Юнайтед» бонусы в размере 5 млн евро за трансфер форварда Ромелу Лукаку в установленный срок, утверждает Corriere dello Sport.

По соглашению сторон, в случае, если «Интер» не выплачивает один из платежей вовремя, «нерадзурри» немедленно становятся должны манкунианцам всю оставшуюся сумму трансфера. На данный момент «Интер» не выплатил за трансфер Лукаку 50 млн евро из 74.

Утверждается, что в качестве компенсации «Манчестер Юнайтед» требует от «Интера» обеспечить переход форварда Лаутаро Мартинеса или защитника Милана Шкриньяра.

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