Перес потребует вернуть Хакими в «Реал», если «Интер» не даст гарантий по оплате трансфера

Отношения между «Реалом» и «Интером» накалились.

По информации Corierre dello Sport, президент мадридского клуба запросил у «Интера» гарантий по оплате трансфера защитника . В противном случае менеджер настаивает на возвращении игрока в Мадрид.

«Интер» не сумел внести первый транш за футболиста в размере 10 миллионов евро. Сообщалось, что «Реал» согласился отсрочить платеж до 30 марта. Однако, как информируют источники в мадридском клубе, это соглашение должно было сопровождаться рядом гарантий. «Интер» отрицает факт их существования.

В итальянском клубе полагают, что действовали корректно. Они сообщили о финансовых трудностях, попросили об отсрочке и договорились о ней.

Хакими пришел в «Интер» в летнее трансферное окно. Сделка обошлась миланскому клубу в 40 миллионов евро без учета бонусов.

Игрок провел 24 матча за «Интер» во всех турнирах в этом сезоне, забил 6 мячей и отдал 4 голевые передачи. Его полную статистику можно найти здесь.

Хакими провел отличный сезон в Дортмунде, принадлежал «Реалу», а в итоге за 40 млн уехал в «Интер»