Матыцин о клубах РПЛ в еврокубках: «Состоится предметный разговор. Лимит – одно из проблемных направлений»

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Министр спорта РФ Олег Матыцин ответил на вопрос, возможен ли пересмотр лимита на легионеров после неудачного выступления российских клубов в еврокубках.

«В ближайшее время предметный разговор [о причинах неудач в еврокубках] cостоится.

Не буду ничего говорить о лимите на легионеров, это, скажем так, одно из проблемных направлений, поэтому надо рассматривать в комплексе», – сказал Матыцин.

В 26 матчах нынешнего сезона еврокубков клубов РПЛ одержали одну победу. Единственной командой, вышедшей в плей-офф еврокубков, стал «Краснодар», вылетевший в 1/16 финала Лиги Европы от загребского «Динамо».

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