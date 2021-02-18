Почеттино о новой ремонтаде с «Барсой»: «В футболе возможно даже немыслимое, но мы настроены позитивно»

Главный тренер «ПСЖ» ответил на вопрос о том, считает ли он возможным повторение ремонтады в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны» (первая игра – 4:1).

«В футболе возможно все, может произойти самое невероятное и в положительном, и в отрицательном смысле. Иногда может случиться что-то немыслимое, но мы настроены позитивно.

Мы одинаково готовимся ко всем играм, всегда настраиваемся на положительные эмоции и думаем, что нам нужно еще раз выиграть, чтобы пройти в следующий раунд», – сказал Почеттино.

Напомним, что в 2017 году «ПСЖ» Унаи Эмери был выбит из чемпионов «Барселоной», которая выиграла 2-й матч 1/8 финала со счетом 6:1, уступив 0:4 в первой игре.

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