Карлос Бьянки: «ПСЖ» может забить «Барсе» 5-6 голов в ответном матче ЛЧ»

Экс-футболист «ПСЖ» поделился мнением о противостоянии «ПСЖ» и «Барселоны» в 1/8 финала Лиги чемпионов (4:1 – первый матч).

– Вас удивил результат матча – «ПСЖ»?

– Нисколько. «Барселона» – обычная команда. Мы видим это в испанской лиге.

Она идет третьей, отстает на 5 очков от «Атлетико», который только проиграл «Челси» в иге чемпионов. В этом сезоне это не такой замечательный чемпионат.

«ПСЖ» провел отличный игру, это точно, однако «Барселона» остается во власти того, что делает Месси. Но защита! Дест против Мбаппе, он едва ли играл за сборную. Лангле отличный центральный защитник? Пике не играл три месяца.

В ответном матче, если все будет так же, «ПСЖ» может забить 5-6 голов, – сказал Бьянки.

«Барса» достойно сыграла в атаке, но провалилась без мяча (в прессинге и позиционной защите). В такие моменты Месси – обуза

На трансфер Бьянки в «ПСЖ» сбрасывался певец. Все благодаря модельеру, который был президентом клуба