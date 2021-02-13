Ривалдо: «Будущее Месси – в «ПСЖ». Он уже провел последний домашний матч за «Барсу» в ЛЧ»

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Бывший полузащитник «Барселоны» Ривалдо высказался о будущем форварда сине-гранатовых Лионеля Месси после поражения команды от «ПСЖ» (1:4) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«В составе «Барселоны» нет игроков, которые верят в камбэк. Имеющийся расклад сил невозможно изменить.

Этот разнос наверняка стал последним домашним матчем Месси за «Барселону» в Лиге чемпионов. Клуб не может дать ему надежду на борьбу за более или менее крупный трофей. Будущее Месси – в «ПСЖ», особенно после того, как он увидел их игру на «Камп Ноу». Эта команда может дать ему возможность побороться за титулы.

Месси годами нес на себе ответственность за команду. В этом сезоне его лучший партнер по команде ушел в «Атлетико». Эта непонятная продажа сделала мадридцев сильнее, чем когда-либо», – сказал Ривалдо.

«Барса» достойно сыграла в атаке, но провалилась без мяча (в прессинге и позиционной защите). В такие моменты Месси – обуза

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