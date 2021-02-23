Гогниев о стычке с судьей: «Все увидели только одну сторону медали. Я не сдержался, приношу извинения руководству «Алании» и российского футбола»

Главный тренер высказался о стычке с арбитром Артемом Чистяковым после поражения от «Томи» (2:3) в 27-м туре .

«Прежде всего, я хотел бы попросить прощения у всех, кто был в этот день на стадионе, и у тех, кто смотрел трансляцию матча в интернете. Такие ситуации не красят ни меня, ни нашу команду.

Однако все увидели только одну сторону медали, но объективные выводы можно делать только после того, как становятся видны обе стороны. В данном случае нужно рассматривать не только следствие произошедшего, но и причину.

При этом я не ищу себе оправданий. Признаю, что не сдержал свои эмоции. Знаю, какую большую работу и ФНЛ ведут, чтобы сделать российский футбол чище. Как и любой другой клуб, «Алания» приветствует это.

Еще раз приношу извинения руководству нашего клуба и всего российского футбола и жду справедливое решение КДК», – сказано в заявлении на сайте клуба.

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