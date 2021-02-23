Еременко может перейти в «Сочи»

Бывший полузащитник «Ростова» Роман Еременко может продолжить карьеру в другом клубе российской Премьер-лиги.
«Сочи» рассматривает вариант приглашения 33-летнего хавбека, который сейчас находится в статусе свободного агента, сообщает «РБ Спорт».
Еременко на прошлой неделе расторг контракт с «Ростовом». По регламенту в течение 30 дней с момента закрытия трансферного окна он имеет право подписать соглашение с новым клубом.
«Сочи» намерен укрепить полузащиту, и кандидатура Еременко значится среди приоритетных вариантов.
После 20 туров чемпионата России «Сочи» занимает 3-е место, отставая на одно очко от идущего вторым ЦСКА.
Финн в текущем сезоне РПЛ провел 16 матчей, забил 1 мяч и сделал 1 голевой пас. Его статистику смотрите здесь.
Из «Ростова» снова уходит капитан. Теперь Роман Еременко, которого Карпин называл одним из лучших в лиге