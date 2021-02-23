Мусаев о 2:2 с «Уралом»: «Игра шла под контролем «Краснодара» до удаления. В РПЛ легко их дают, низкий уровень жесткости»

Главный тренер высказался об итогах матча РПЛ с (2:2).

«Переломный момент – удаление Смольникова. До этого встреча шла под нашим контролем, «Краснодару» удалось забить гол. Были моменты, чтобы удваивать преимущество, но не получилось.

Знаете, мне кажется, что у нас слишком низкий уровень жесткости, раз у нас так легко дают удаления. В Европе летят искры, но при этом судья дает играть.

Провалили начало второй половины, особенно в зоне подбора. Оттуда и пришли два пропущенных гола. Но ребята смогли проявить характер и восстановить равенство на табло. Ничья с «Уралом» дома – это не то, на что мы рассчитывали, – заявил Мусаев.

Главным арбитром игры был .