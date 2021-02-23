Роналду дважды пробил в стенку со штрафного в игре с «Вероной». У него 66 ударов и 1 гол в «Юве»

Нападающий продолжает неудачно исполнять штрафные удары в составе туринского клуба.

В матче Серии А с «Вероной» (1:1) 36-летний португалец дважды брал на себя штрафные удары и оба раза попал в стенку – на 46-й и на 91-й минутах. Примечательно, что второй штрафной он заработал сам в результате сольного прохода.

Всего Криштиану сделал 66 попыток забить со штрафного, 44 раза – в среднем 2 раза из 3 – мяч попадал в стенку.

Единственный гол со штрафного за два с половиной года в составе «Юве» Роналду забил в июле 2020 года в матче 30-го тура Серии А против «Торино» (4:1).