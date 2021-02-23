Семак о 2:2 с «Ростовом»: «Зенит» переломил тяжелый матч. Забиваем больше всех – значит, играем правильно»

Главный тренер подвел итоги матча 20-го тура РПЛ с (2:2), передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

– Тяжелая игра, сложно складывалась, но смогли переломить ее ход, создали много моментов. К сожалению, два гола не позволили победить. Мы усложнили себе жизнь, концовка ничего не предвещала.

Рикошеты, которые залетают, ошибки портят впечатление от игры. Было много хороших моментов, должны были побеждать.

– Вернулся Дуглас, но угловые подавали в основном Ракицкий и . Почему?

– В прошлой игре Ракицкий хорошо подавал, на тренировках у него были неплохие подачи.

– В концовке показалось, что «Зенит» выключился. С чем это связано?

– Не думаю, что выключились, скорее недоработали момент после неожиданного для многих рикошета.

Нужно было доработать, не выключаться, но, видимо, ребята посчитали, что достаточно простая ситуация, мяч должен улететь мимо. Рикошет от ноги Караваева отлетел туда, где наших игроков не было.

– Что с Кержаковым?

– Более точная информация будет завтра. Думаю, хорошего мало, какое-то время он пропустит.

– «Зенит» создал большинство моментов после розыгрышей низом. Можно считать, что «Зенит» после сборов меняется стилистически?

– Вопрос, который очень часто слышу. Нужно понимать, какие сильные качества у игроков, потому что исходя из них и строится игра. От игры соперника, насколько он играет высоко или низко, есть ли возможность входить низом в штрафную.

Когда их нет, мы должны использовать качества наших высоких игроков, которые играют вверху.

В принципе, наша команда забивает больше всех, значит, играем правильно, – заявил Семак.