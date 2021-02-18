Судья Пустовойтова о месячных: «Ты не можешь отменить матч: «Извините, я приболела». Вы на работу не ходите в этот день?»

Арбитр Анастасия Пустовойтова в интервью Катерине Гордеевой рассказала о том, как на ее работу влияют месячные.

– Помимо наличия и отсутствия сисек, женский футбол – и вообще женский спорт – от мужского отличает наличие и отсутствие месячных. Как судья или игрок, у которого – у которой – матч, понимает, что сейчас будут месячные – и что делать?

– Все как обычно. Вы на работу не ходите в этот день?

– Ну сил-то поменьше!

– И что? «Извините, я немножечко...» (изображает, будто звонит по телефону – прим. Sports.ru) Нет. У меня болезненно проходит. И, соответственно, обезболивающее.

Как правило, может, карма у меня такая, у меня очень часто совпадают [с месячными] матч и нормативы. А сдача нормативов – это значит, ты должен на максимуме пробежать, выложиться.

Там, получается, борешься со всем: и с этими месячными, и с усталостью, и с болью. Ну то есть ты не можешь отменить матч: «Извините, я приболела».

– А отменить месячные? Там эти гормональные таблетки, то-се.

– А зачем? Ну это же нормальный процесс. Раньше ведь делали как... не отменяли, а беременели. Вы не знали? Чтобы показать результат. Когда женщина на первой стадии беременности, у нее выброс гормонов – и она сильнее, быстрее.

Я этого не делаю, конечно, потому что у меня хватает своих сил. Ну то есть все как обычно.

– То есть беременели, а потом делали аборт?

– Ну либо оставляли. Если ты становишься олимпийской чемпионкой – можно и родить под это дело, – рассказала Пустовойтова.

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