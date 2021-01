Джанни Инфантино: «Весь мир должен приехать в Саудовскую Аравию. Я впечатлен»

Президент ФИФА Джанни Инфантино посетил Эр-Рияд, столицу Саудовской Аравии.

Инфантино пообщался с футбольными и спортивными лидерами государства, а также посетил некоторые современные объекты.

Министр спорта Саудовской Аравии рассказал президенту ФИФА об амбициозных планах правительства по развитию спорта на ближайшее десятилетие.

Лидеры обсудили пути сотрудничества между двумя организациями, чтобы футбол продолжал развиваться и сохранял лидирующие позиции в Саудовской Аравии.

«То, что я испытал здесь, впечатляет, весь мир должен приехать в Саудовскую Аравию, чтобы увидеть это.

Большие улучшения, произошедшие за последние два года, невероятны», – сказал Инфантино в ролике министерства спорта Саудовской Аравии.

Президент ФИФА также выразил восхищение футбольной инфраструктурой государства.

«Я был очень впечатлен здесь, в Эр-Рияде, увидев объекты Федерации футбола Саудовской Аравии, и я был впечатлен профессионализмом, страстью и навыками.

Я уже знал, что – футбольная страна, и футбол в ее сердце, но то, что я вижу здесь, – это стратегия и видение», – отметил Инфантино.

В Саудовской Аравии запустили женский чемпионат по футболу. Еще два года назад женщин там даже не пускали на стадионы

