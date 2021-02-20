Экс-судья Итурральде об удалении Фройлера: «Пограничный фол. Показать можно было и желтую, и красную»

Бывший футбольный арбитр Эдуардо Итурральде Гонсалес прокомментировал удаление полузащитника «Аталанты» Ремо Фройлера в матче Лиги чемпионов с «Реалом» (0:1).
На 17-й минуте главный арбитр Тобиас Штилер показал 28-летнему хавбеку команды из Бергамо прямую красную карточку.
«Пограничный фол. Показать можно было как желтую карточку, так и красную.
Менди уходил, но его сбил Фройлер. Арбитр решил показать прямую красную карточку. Менди уходил в сторону и упал.
Мы видим этот эпизод по телевизору, у нас одна точка обзора, у рефери на поле – другая. Так как ситуация пограничная, ВАР вмешаться не может. А арбитру на поле показалось, что это красная карточка», – сказал экс-рефери.
«Реал» вывел Менди в забег на вратаря, а Фройлер сбил француза за несколько метров до штрафной 😱— Матч ТВ (@MatchTV) February 24, 2021
Судья быстро принял решение и удалил игрока «Аталанты» с поля. Как думаешь, красная по делу? 🤔 pic.twitter.com/KNnxDnqlKu
Сомнительная красная «Аталанте» на 17-й минуте. Разве это фол последней надежды?