Пеп об ЛЧ: «Когда вижу такую «Баварию», как в матче с «Лацио», то не считаю «Ман Сити» фаворитом»

Главный тренер подвел итоги первого матча 1/8 финала чемпионов с «Боруссией» из (2:0).

«В целом мы сыграли хорошо, контролировали игру и только в концовке дали шанс сопернику. К сожалению, реализация моментов была не на высоте, особенно при выходах один на один с вратарем. Это нужно улучшать.

Когда вижу такую «Баварию», как во вчерашнем матче [с «Лацио» 4:1], то не считаю, что мы фавориты [Лиги чемпионов]. Наша задача – матч с «Вест Хэмом» через три дня.

Восстанавливать игроков и выводить их на пик формы – это большая проблема. Если же кто-то хочет называть нас фаворитами, то ладно – мы принимаем это. Но команда за всю историю один раз выходила в полуфинал», – отметил Гвардиола.

«Сити» расправился с «Гладбахом» одной комбинацией: там Бернарду Силва (едва за 1,70) играл головой!