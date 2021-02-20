«Наказание чрезмерно. Игрок «Реала» не контролировал мяч в полной мере». Экс-судья Андухар Оливер об удалении Фройлера

Теги Аталанта Реал Мадрид Лига чемпионов УЕФА судьи Тобиас Штилер Ремо Фройлер Ферлан Менди Футбол

Бывший судья Андухар Оливер прокомментировал удаление полузащитника «Аталанты» Ремо Фройлера в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала» (0:0, перерыв).

На 17-й минуте главный арбитр Тобиас Штилер показал 28-летнему хавбеку прямую красную карточку за фол на Ферлане Менди у линии штрафной площади команды из Бергамо.

«Рефери посчитал, что Менди был сбит при явной возможности забить гол. На мой взгляд, наказание чрезмерно.

Игрок «Реала» даже не контролировал мяч в полной мере. Желтая карточка была бы более справедливым наказанием», – отметил Андухар Оливер.

Красная «Аталанте» на 17-й минуте – шок. Разве это фол последней надежды?

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