«Наказание чрезмерно. Игрок «Реала» не контролировал мяч в полной мере». Экс-судья Андухар Оливер об удалении Фройлера

Бывший судья Андухар Оливер прокомментировал удаление полузащитника «Аталанты» Ремо Фройлера в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала» (0:0, перерыв).
На 17-й минуте главный арбитр Тобиас Штилер показал 28-летнему хавбеку прямую красную карточку за фол на Ферлане Менди у линии штрафной площади команды из Бергамо.
«Рефери посчитал, что Менди был сбит при явной возможности забить гол. На мой взгляд, наказание чрезмерно.
Игрок «Реала» даже не контролировал мяч в полной мере. Желтая карточка была бы более справедливым наказанием», – отметил Андухар Оливер.
«Реал» вывел Менди в забег на вратаря, а Фройлер сбил француза за несколько метров до штрафной 😱— Матч ТВ (@MatchTV) February 24, 2021
Судья быстро принял решение и удалил игрока «Аталанты» с поля. Как думаешь, красная по делу? 🤔 pic.twitter.com/KNnxDnqlKu
Красная «Аталанте» на 17-й минуте – шок. Разве это фол последней надежды?